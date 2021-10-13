Трейлер перезапуска «Один дома» набрал больше дизлайков, чем лайков

Трейлер перезапуска фильма «Один дома» от студии Disney + за первые сутки с момента релиза набрал больше дизлайков, чем лайков.

По состоянию на 15:00 у видео более 25 тысяч дизлайков и 9 тысяч лайков. В комментариях люди не понимают, зачем переснимать «классику», и заявляют о своей верности оригиналу.

«Единственное рождественское чудо, о котором мы можем мечтать, — чтобы это не вышло в прокат», — пишут пользователи, а другие просят «не разрушать Рождество».

Актер «оригинала» фильма 41-летний Маколей Калкин сообщил в Twitter, что он к этому фильму отношения не имеет, и пожелал его авторам и всем причастным успеха.

Сюжет фильма не изменился — злоумышленники пытаются ограбить дом, в котором находится один маленький мальчик, подготовивший для них ловушки. На этот раз дом будет грабить семейная пара.

Премьера фильма состоится 12 ноября на стриминговой платформе Disney+. Главную роль в нем сыграет Арчи Йейтс, который снимался в фильме «Кролик Джоджо».