В Одеському художньому музеї до 60-річчя Ройтбурда відкриють виставку його робіт
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Євген Карєв / «Бабель»
В Одеському художньому музеї до 60-річчя з дня народження художника Олександра Ройтбурда запланована виставка його робіт і презентація збірки його віршів.
У четвер, 14 жовтня, власне у день народження художника, який помер 8 серпня, у музеї вібудеться презентація збірки «Вірші дилетанта» з ілюстраціями Сергія Жадана. Над збіркою Ройтбурд працював упродовж останнього року і завершив її за кілька тижнів до смерті. Вірші, що увійшли до книги, охоплюють період останніх тридцяти років.
У музеї зазначають, що поетичний доробок Ройтбурда набагато менш відомий, ніж живописний, — свої вірші він читав наживо тільки близьким людям. Його поезію зачитає Жадан і видавець, президент Міжнародної літературної корпорації Meridian Czernowitz Святослав Померанцев. Вхід вільний, але за попередньою реєстрацією тут.
У суботу, 16 жовтня, відкриється виставка «Рой. До шістдесятиріччя Олександра Ройтбурда». На ній представлять 28 живописних робіт Ройтбурда, відеоарт, інсталяції та близько 70 архівних фотографій з родинної та приватних колекцій. Виставка робить акцент на ранньому періоді творчості, 1980—1990-х, коли Ройтбурд пробував себе в різних напрямках мистецтва і займався активним формуванням одеської та загальноукраїнської художньої спільноти.
Музей пояснює, що цей проєкт — своєрідний тізер до великої персональної виставки Ройтбурда, яку проведуть наступного року в чотирьох містах країни: Одесі, Києві, Львові та Дніпрі. Нинішня виставка триватиме до кінця року, але можливо, що її продовжать (вхід за реєстрацією).
- 8 серпня художник Олександр Ройтбурд помер на 60-му році життя. Він вважається одним із основних художників «Української нової хвилі» — постмодерністської течії, що виникла в живописі в 1980—1990-х на тлі розпаду СРСР, перебудови та становлення незалежної України.
- Ройтбурд народився в 1961 році в Одесі, закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту. Наприкінці 2017 року Ройтбурд виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею. Попри спротив депутатів облради, які не проголосували за його кандидатуру, 19 березня 2018 року Одеська облдержадміністрація уклала з ним контракт на 5 років. Останній час Ройтбурд активно просував передачу музею на баланс Мінкульту. Це б допомогло музею отримати статус національного.