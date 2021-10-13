В Одеському художньому музеї до 60-річчя Ройтбурда відкриють виставку його робіт

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Євген Карєв / «Бабель»

В Одеському художньому музеї до 60-річчя з дня народження художника Олександра Ройтбурда запланована виставка його робіт і презентація збірки його віршів.

У четвер, 14 жовтня, власне у день народження художника, який помер 8 серпня, у музеї вібудеться презентація збірки «Вірші дилетанта» з ілюстраціями Сергія Жадана. Над збіркою Ройтбурд працював упродовж останнього року і завершив її за кілька тижнів до смерті. Вірші, що увійшли до книги, охоплюють період останніх тридцяти років.

У музеї зазначають, що поетичний доробок Ройтбурда набагато менш відомий, ніж живописний, — свої вірші він читав наживо тільки близьким людям. Його поезію зачитає Жадан і видавець, президент Міжнародної літературної корпорації Meridian Czernowitz Святослав Померанцев. Вхід вільний, але за попередньою реєстрацією тут.

У суботу, 16 жовтня, відкриється виставка «Рой. До шістдесятиріччя Олександра Ройтбурда». На ній представлять 28 живописних робіт Ройтбурда, відеоарт, інсталяції та близько 70 архівних фотографій з родинної та приватних колекцій. Виставка робить акцент на ранньому періоді творчості, 1980—1990-х, коли Ройтбурд пробував себе в різних напрямках мистецтва і займався активним формуванням одеської та загальноукраїнської художньої спільноти.

Музей пояснює, що цей проєкт — своєрідний тізер до великої персональної виставки Ройтбурда, яку проведуть наступного року в чотирьох містах країни: Одесі, Києві, Львові та Дніпрі. Нинішня виставка триватиме до кінця року, але можливо, що її продовжать (вхід за реєстрацією).