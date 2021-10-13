СБУ розкрила корупційну схему підприємства «Укроборонпрому» на ремонті бронетехніки

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Контррозвідка Служби безпеки України викрила корупційну схему розтрати бюджетних коштів керівництвом держпідприємства, що входить до структури «Укроборонпрому».

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними спецслужби, організатори схеми замовляли неякісні гусеничні стрічки до бронетехніки, які не відповідають технічним і якісним характеристикам, а посадовці Міноборони закривали на це очі.

Під час обшуків у рамках відкритого провадження за ч. 3 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна) у приміщеннях держпідприємства і фігурантів знайшли документацію з доказами та партію неякісних запчастин.

Слідчі дії тривають.