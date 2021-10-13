Поліція Полтавщини перевіряє інформацію про зґвалтування жінки поліцейським

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Петро Порошенко / Flickr

У Полтавській області порушили кримінальне провадження за заявою про зґвалтування жінки поліцейським.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

«12 жовтня близько 8 години ранку надійшло повідомлення від мешканки Лубенського району про те, що вночі її зґвалтували двоє осіб. Один із чоловіків, на якого вказує потерпіла — місцевий дільничний офіцер поліції, який з 30 вересня перебував на лікарняному», — йдеться у повідомленні.

Після реєстрації заяви співробітники головної інспекції та внутрішньої безпеки Нацполіції оперативно почали збирати інформацію про подію. Слідчі територіального управління Держбюро розслідувань порушили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу.

Пізніше Держбюро розслідувань повідомило, що почало розслідування цього інциденту. «Як стверджує жінка, вночі у неї вдома, під час спільного застілля, її зґвалтували двоє чоловіків. Один з яких — дільничний офіцер поліції. При цьому, за словами заявниці, вона вагітна», — йдеться у повідомленні ДБР.

Зараз бюро проводить слідчі дії для встановлення усіх деталей події. Призначена низка спеціальних експертиз. «Вже відбувся огляд жінки судово-медичним експертом та лікарем гінекологом, які ознак вагітності у неї не виявили», — підкреслює ДБР.