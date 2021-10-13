Китай вивчить зразки крові з Уханю в рамках розслідування походження коронавірусу

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У Китаї вивчать десятки тисяч зразків з банку крові міста Ухань в рамках розслідування походження коронавірусу.

Про це повідомляє CNN.

У банку крові зберігається до 200 тисяч зразків, серед яких і ті, які були отримані в останні місяці 2019 року, коли зʼявилися перші заражені коронавірусом. На думку експертів Всесвітньої організації охорони здоровʼя, ці зразки можуть бути джерелом ключової інформації для визначення походження коронавірусної інфекції.

За словами чиновника з Національної комісії охорони здоровʼя Китаю, перевірка зразків почнеться після закінчення дворічного терміну зберігання зразків. Це станеться в листопаді.

Експерти закликають Китай дозволити іноземним експертам спостерігати за процесом або доставити зразки в Женеву, щоб у дослідженнях брали участь представники ВООЗ.