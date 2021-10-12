Учені зафіксували невідомі радіохвилі у Чумацькому Шляху

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Космічні експерти виявили незвичайні радіохвилі, які виходять з центру галактики Чумацький Шлях. Згідно з новим дослідженням, енергетичний сигнал не схожий на жодне з раніше вивчених явищ і може вказувати на ще невідомий зоряний обʼєкт.

Про це повідомляє CNN.

«Яскравість обʼєкта різко змінюється, а сигнал вмикається і вимикається, мабуть, випадковим чином», — сказав Цзітенг Ван, провідний автор нового дослідження і докторант Школи фізики Сіднейського університету.

«Найдивнішою властивістю цього нового сигналу є те, що він має дуже високу поляризацію. Це означає, що його світло коливається тільки в одному напрямку, але цей напрямок змінюваний», — зазначили науковці.

Сигнал назвали на честь його координат у нічному небі — ASKAP J173608.2-321635.

Команда спочатку думала, що це може бути пульсар — дуже щільний тип нейтронної зірки, що швидко обертається, або тип зірки, яка випромінює величезні спалахи. Однак зафіксовані сигнали від цього нового джерела не відповідають тому, що астрономи очікують від цих типів зірок.

«Цей обʼєкт унікальний тим, що спочатку був невидимим, потім став яскравим, потім зник, а потім знову зʼявився. Така поведінка була незвичайною», — сказала співавторка дослідження Тара Мерфі, професор Сіднейського інституту астрономії.

Спочатку обʼєкт був помічений під час огляду неба за допомогою радіотелескопу, який має 36 тарілок, що працюють разом як один телескоп у Радіоастрономічній обсерваторії в Західній Австралії. Подальші спостереження проводилися за допомогою радіотелескопу в Новому Південному Уельсі та телескопа Південноафриканської радіоастрономічної обсерваторії, однак в останньому випадку телескоп не зміг виявити джерело радіохвиль.

«Потім ми спробували більш чутливий радіотелескоп MeerKAT у Південній Африці. Оскільки сигнал переривався, ми спостерігали його протягом 15 хвилин кожні кілька тижнів, сподіваючись, що зафіксуємо його знову. На щастя, сигнал повернувся, але ми виявили, що поведінка джерела різко змінилась — джерело зникло за один день, хоча в наших попередніх спостереженнях це тривало кілька тижнів», — сказала Мерфі та додала, що більш потужні телескопи можуть допомогти розгадати загадку.