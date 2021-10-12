У Кремлі підтвердили підготовку зустрічі очільників МЗС «нормандської четвірки», але дату ще не визначили

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Фото УНІАН

У Кремлі підтвердили підготовку зустрічі міністрів закордонних справ «нормандської четвірки». Але дату поки що не визначили.

Про це повідомив речник президента Росії Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

«Вчора була телефонна розмова. Путін говорив з [канцлером ФРН Ангелою] Меркель і [президентом Франції Емманюелем] Макроном. Вони домовилися активізувати роботу в плані підготовки до зустрічі. Вони домовилися провести консультації в рамках «нормандської четвірки» на рівні міністрів закордонних справ. Має бути ще узгоджений час», — зазначив він.

За його словами, перспективи саміту лідерів Росії, Німеччини, Франції та України будуть зрозумілі після зустрічі міністрів. Водночас Пєсков заявив, що прогресу у виконанні Мінських домовленостей та домовленостей останнього саміту у «нормандському форматі» немає.