Комітет Ради ухвалив фінальну редакцію «податкового» законопроєкту

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Податковий комітет Ради затвердив фінальну редакцію «податкового» законопроєкту, взявши до уваги 159 правок.

Про це повідомив заступник голови комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, голова фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Він зазначив, що цей документ розглянуть у понеділок, 18 жовтня.

Нагадаємо, 16 квітня 2020 року Рада проголосувала за зміни до регламенту, що дозволять розглядати велику кількість поправок за спецпроцедурою. Це має скоротити час розгляду правок у залі Ради — фракції зможуть наполягати на пʼяти правках, окремі депутати — на одній. Спецпроцедуру запускають у випадку, коли кількість правок у пʼять разів більша за кількість статей у законопроєкті, але не менша за 500.

Законопроєкт № 5600 збільшує ставки акцизного податку на алкогольні напої та екологічного податку в 5%. Окрім того, запроваджується оподаткування автомобілів середнього класу. Це автомобілі не старші пʼяти років, середня ринкова вартість яких становить 1,3 мільйона гривень. Ставка податку в розрахунку на рік — 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль. Також законопроєкт скасовує пільгу для підприємств на сплату податку на землю та дозволяє повертати податок на додану вартість з експорту товарів лише після зарахування виручки на банківський рахунок компанії.