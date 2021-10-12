Суд стягнув з «Кузні на Рибальському» майже 50 мільйонів гривень за зрив ремонту «Гетьмана Сагайдачного»
- Автор:
- Олег Панфілович
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Господарський суд Києва стягнув із заводу «Кузня на Рибальському» 47,3 мільйона гривень штрафу за провалений ремонт фрегату «Гетьман Сагайдачний».
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Прокурори в суді довели, що в листопаді 2017 року Міністерство оборони уклало із заводом державний контракт на виконання комплексу ремонтно-модернізаційних робіт на фрегаті «Гетьман Сагайдачний».
Також слідчі довели, що підприємство свої зобов’язання не виконало, а повернення різниці коштів, сплачених як аванс, і поставку комплектуючих здійснило з порушенням термінів.
- 2 липня Державне бюро розслідувань оголосило підозри колишньому заступнику міністра оборони, деяким посадовцям Міноборони та голові правління заводу «Кузня на Рибальському» через постачання неякісної військової техніки.
- Ідеться про замовлення двох катерів «Кентавр». Посадовці знали, що завод не зможе виконати умови контракту та збудувати катери у встановлені терміни, тому що не має проєктів з виготовлення подібної продукції. У зв’язку з цим катери не відповідали б вимогам замовлення, отже, їх неможливо було б використовувати.
- Посадовці все одно внесли до оборонного замовлення необхідність будівництва ще одного катера, знову уклали угоду з «Кузнею на Рибальському» і заплатили заводу аванс. У результаті там виготовили катери зовсім іншого проєкту, які не відповідали технічним умовам.