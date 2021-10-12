Суд стягнув з «Кузні на Рибальському» майже 50 мільйонів гривень за зрив ремонту «Гетьмана Сагайдачного»

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Господарський суд Києва стягнув із заводу «Кузня на Рибальському» 47,3 мільйона гривень штрафу за провалений ремонт фрегату «Гетьман Сагайдачний».

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Прокурори в суді довели, що в листопаді 2017 року Міністерство оборони уклало із заводом державний контракт на виконання комплексу ремонтно-модернізаційних робіт на фрегаті «Гетьман Сагайдачний».

Також слідчі довели, що підприємство свої зобов’язання не виконало, а повернення різниці коштів, сплачених як аванс, і поставку комплектуючих здійснило з порушенням термінів.