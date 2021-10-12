Валютний ринок України заполонили підроблені долари преміум-якості. У Києві затримали фальшивомонетників

Новини

Pixabay

У Києві викрили угруповання, що продавало підроблену іноземну валюту преміум-якості, яку детектори валют не розпізнавали як фальшивку.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, ділки щонайменше з початку року продавали високоякісні підроблені купюри «100 доларів» за 50% від їхньої номінальної вартості. Попередньо, зловмисники «вкинули» в український валютний ринок сотні тисяч фальшивих доларів.

Як з’ясувалося, організатором схеми є житель Києва, якого вже затримували за аналогічні злочини.

За даними прокуратури Житомирської області, фігурантами цієї справи є 50-річний житомирянин і 62-річний мешканець Київської області. Вони їздили до столиці та привозили звідти підроблені долари, які збували місцевим мешканцям. Зокрема, правоохоронці задокументували два такі випадки в Житомирі, під час третьої спроби, коли ділки придбали 2 тисячі фальшивих доларів, зловмисників затримали.

Під час обшуків вдома у затриманих осіб та в їхніх автомобілях, окрім доларів, виявили та вилучили чеські крони, болгарські леви, російські рублі, хорватські куни, чорнові записи, зброю та набої до неї, 10 мобільних телефонів і комп’ютерну техніку.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії, встановлюють всіх осіб, причетних до злочину.