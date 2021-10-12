Франція анонсувала зустріч глав МЗС країн «нормандського формату» найближчими тижнями
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Пресслужба Кремля
Усі сторони перемовин у «нормандському форматі» домовилися про проведення зустрічі на рівні глав МЗС.
Про це повідомляє пресслужба президента Франції.
«Сторони домовились про організацію впродовж найближчих тижнів зустрічі на рівні міністрів закордонних справ між Францією, Німеччиною, РФ та Україною», — йдеться у пресрелізі.
Також повідомляється, що лідери домовились про необхідність працювати над повною реалізацією висновків зустрічі глав країн «нормандського формату» у грудні 2019 року в Парижі.
- Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна хоче провести «нормандську» зустріч до закінчення каденції канцлера Німеччини Ангели Меркель.
- 27 квітня президент Володимир Зеленський запропонував розширити «нормандський формат» до семи країн. За його словами, до перемовин можуть долучитися США, Канада та Велика Британія. Він також зазначив, що прагне змінити й перемовини в Мінську.