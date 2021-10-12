МВФ вирішив не відстороняти Георгієву через ситуацію з рейтингом Doing Business

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Виконавча рада Міжнародного валютного фонду завершила перевірку дій директорки-розпорядниці фонду Крісталіни Георгієвої під час складання рейтингу Doing Business. Рада висловила довіру Георгієвій, вирішила її не усувати і в цілому не знайшла доказів її провини.

Про це йдеться в заяві на сайті МВФ.

Рада ретельно вивчила інформацію від юридичної фірми WilmerHale, яка виявила порушення в складанні рейтингу, «прийняла її до відома», провела вісім зборів і двічі заслухала Георгієву.

«Представлена інформація не містить переконливих доказів того, що директорка-розпорядниця відіграла неналежну роль у підготовці звіту Doing Business 2018 року, коли вона була головою Світового банку», — йдеться в пресрелізі.

Рада вірить у здатність Георгієвої ефективно виконувати свої обовʼязки. При цьому перевірка ще триває.

Раніше Financial Times з посиланням на джерела писала, що США і Японія вимагали відставки Георгієвої через інформацію WilmerHale. Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія, Китай і Росія висловлювалися проти.