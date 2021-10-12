У Польщі в хостелі знайшли мертвою українку. Поліція вважає, що хтось може бути причетним до її смерті

Новини

Rhema Kallianpur / Unsplash

У польському місті Стараховіце в хостелі знайшли тіло українки.

Про це повідомляє Polsat News.

За інформацією видання, до служби екстреної допомоги зателефонували з хостелу і повідомили, що 51-річна громадянка України, яка була гостем обʼєкта, не подавала жодних ознак життя.

На допомогу виїхала бригада швидкої допомоги, але медики не змогли врятувати українку. «Бригада швидкої допомоги виїхала на місце, незважаючи на надану допомогу, життя жінки врятувати не змогли. На місці декілька годин працювали поліцейські під наглядом прокуратури», — заявив спікер поліції Стараховіце Павел Кусяк.

Як зазначається, поліція підозрює, що до смерті жінки міг бути хтось причетний. «У цій справі буде проведено розслідування, яке відповість на це запитання», — уточнив поліцейський. Повідомляється також, що цю справу розслідує прокуратура.