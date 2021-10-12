У Каліфорнії двомоторний літак впав на житлові будинки. Загинули дві людини
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У передмісті американського Сан-Дієго (штат Каліфорнія) на житлові будинки впав двомоторний літак Cessna C340. У результаті загинули щонайменше дві людини, ще двоє отримали травми.
Про це повідомляє АВС News.
Аварія сталася в районі Санті. Літак зачепив вантажівку компанії UPS і врізався в задню частину двоповерхового житлового будинку. Після падіння спалахнула пожежа, через яку згоріли два будинки, кілька автомобілів і вантажівка.
Серед загиблих — водій вантажівки UPS і, ймовірно, пілот літака. Двоє поранених з опіками — жителі постраждалих будинків.
Місцева влада поки не знає, скільки людей було в літаку. Інформація уточнюється.
- На початку жовтня в передмісті Мілану приватний літак врізався в двоповерховий офісний будинок, у результаті чого загинули 8 людей, в тому числі — мільярдер з Румунії.
- Раніше на Прикарпатті в авіатрощі загинули троє американців і пілот літака WT-10 Advantic. Вони впали на приватний житловий будинок.