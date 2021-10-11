Люди вживали тютюн уже 12 тисяч років тому — на 9 тисяч років раніше, ніж вважалося

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Ikhlasul Amal / Flickr

Американські археологи під час розкопок на території сьогоднішнього штату Юта знайшли обвуглене насіння тютюну. Це дозволяє припустити, що люди використовували його понад 12 тисяч років тому — на 9 тисяч років раніше, ніж було задокументовано, і задовго до того, як сільське господарство пустило коріння в Північній і Південній Америці.

Дослідження опублікували у понеділок, 11 жовтня, у науковому журналі Nature Human Behavior, а деталі пише CNN.

Зерна, які знайшли археологи, належать до диких сортів тютюну. Це свідчить про те, що люди використовували тютюн за тисячі років до того, як навчилися його культивувати. Насіння тютюну не містять нікотину, але їхня присутність говорить про те, що люди працювали з частинами рослини, що володіють пʼянким ефектом, — листям і стеблами. Можливо, припустили автори дослідження, тютюн жували, а насіння випльовували у вогонь. Також можливо, що тютюн курили.

Насіння знайшли у стародавньому вогнищі ще у 2015 році у пустелі Грейт-Солт-Лейк під час планових археологічних розкопок. Дослідники розкопали це місце, яке було оточене камʼяними артефактами і кістками, а ботанік команди помітив насіння. Зернятка були занадто малі, щоб датувати їх безпосередньо, але датування по трьох зразках вуглецю з вогнища вказують на те, що люди камʼяного віку запалили вогонь приблизно 12 300 років тому.

Команда виключила можливість того, що насіння могло потрапити у вогнище природним шляхом: тобто або через вміст шлунків качок та інших водоплавних птахів, кістки яких знайшли на цій ділянці, або в результаті використання тютюну як рослини. Член команди дослідників сказав, що обидва сценарії малоймовірні: тютюнові рослини токсичні, і їх не їдять птахи або тварини. Крім того, тютюн не росте на водно-болотних угіддях, тому його напевно привезли з іншого місця. Тютюну також не вистачає деревної тканини, щоб розпалити нормальний вогонь.