У Харкові помер фронтмен гурту «Мертвий Півень» Михайло Барбара
- Автор:
- Софія Телішевська
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У Харкові на 50-му році життя помер український музикант і актор Михайло Барбара. Однією із можливих причин називають зупинку серця.
Інформацію про це підтвердив журналіст Богдан Логвиненко.
Михайло (Місько) Барбара народився у Львові 21 листопада 1971 року. У 1989 році він став одним із засновників та фронтменом популярного впродовж 90-х львівського гурту «Мертвий Півень». Однією з найупізнаваніших рис гурту стали пісні на вірші відомих українських поетів.
У 1998 році переїхав до Харкова, де почав грати у харківському театрі «Арабески». Був одружений із режисеркою театру Світланою Олешко.
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