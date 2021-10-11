Після поразки на виборах партія Меркель повністю переобере керівництво

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Після поразки на виборах у Німеччині партія канцлера Ангели Меркель «Християнсько-демократичний союз» проведе перевибори правління.

Про це повідомив генсек партії Пауль Земяк, пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Він розповів, що президія і правління ХДС одноголосно ухвалили рішення про проведення перевиборів федерального правління партії. Відповідні вибори проведуть на з’їзді.

Земяк зазначив, що дату з’їзду визначать на зустрічі голів районних осередків партії 30 жовтня. Він також наголосив, що після поразки на виборах буде проведено «жорсткий» аналіз помилок.