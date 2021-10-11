В Україні з наступного року можуть запровадити електронну систему управління запасами ліків та маркування препаратів QR-кодами

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Volodymyr Hryshchenko / Unsplash

В Україні вже з наступного року може запрацювати електронна система управління запасами ліків і медичних виробів e-Stock, а також 2D-кодування на препарати.

Про це написав голова комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації Михайло Радуцький на своїй сторінці у Facebook.

«Ось як воно працює: виробник наносить на упаковку QR-код. Він є унікальним ідентифікатором, що дозволяє дізнатись назву, фармацевтичну форму, тип упаковки, серійний номер, термін придатності та дані про виробника. Перед тим як партія ліків потрапить до торгівельної мережі, всі дані вносяться до електронної бази. Перевірити, чи справжнім є препарат, дуже просто: зчитуєте з упаковки QR-код та звіряєте з даними в електронній базі», — пояснив він.

За словами Радуцького, система 2D-кодування — це найефективніший з усіх інструментів боротьби з фальсифікованими лікарськими засобами, що існують, адже практично повністю виключає можливість підробляти ліки.

Також голова профільного комітету парламенту зазначив, що в Україні пілотний проєкт про маркування препаратів QR-кодами декілька разів відкладався через технічну неготовність значної частини українських виробників.

Наразі МОЗ підготував проєкт постанови про запровадження системи 2D-кодування. Згідно з документом, вона має запрацювати з 1 жовтня 2022 року.

Окрім QR-коуд, виробник повинен буде розміщувати на упаковці ідентифікатор несанкціонованого відкриття (що дозволить встановити, чи була упаковка відкрита раніше).

До моменту запуску системи МОЗ розробить електронну систему e-Stock, через яку буде вестись моніторинг обігу лікарських засобів.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський під час наради 11 жовтня попросив долучитися до впровадження електронної системи віцепремʼєр-міністра — міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, щоб прискорити її запуск.