Росія за 10 років надіслала Google понад 60% від усіх вимог про видалення контенту. Третина з них — через «загрози національній безпеці»

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Росія за останні 10 років зверталася до Google із запитами про видалення контенту частіше, ніж всі інші країни світу. На неї припадає понад 60% запитів.

Про це свідчать дані Google Transparency Report з 2011 року, пише «Русская служба BBC».

Як зазначається, російські органи 123 606 разів (60,6%) просили Google про видалення понад 950 тис. одиниць контенту з різних сервісів компанії — насамперед інформації з пошукача Google і відеохостингу YouTube. Найбільше звернень від Роскомнагляду.

Водночас, за даними Google, до середини 2012 року Росія не входила навіть до 15 країн з найбільшою кількістю запитів на блокування даних. Через рік увійшла вже в сімку, а в 2016 році вийшла на перше місце.

Третина запитів Росії про видалення контенту — через «загрози національній безпеці». Пік таких запитів припав на другу половину 2016 року — середину 2017-го, минулого року кількість запитів знову почала зростати.

Згідно зі статистикою компанії, в 2019 і 2020 роках Google дедалі частіше задовольняє запити російської влади: у першому півріччі 2019 року було 49,9% відмов, а в кінці 2020-го — лише 7,7%.

Сама корпорація пояснює це поправками в закон «Про інформацію», ухваленими в Росії в 2017 році. Вони зобовʼязали пошуковики видаляти посилання з видачі на вимогу Роскомнадзора.

Видалення контенту — не єдине, чого вимагає Росія від Google, зокрема регулярно надходять запити про акаунти конкретних користувачів. Поки корпорація в основному відмовляє в наданні таких даних, але частка задоволених запитів в останні роки теж зростала.