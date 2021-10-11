Росія за 10 років надіслала Google понад 60% від усіх вимог про видалення контенту. Третина з них — через «загрози національній безпеці»
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Videvo
Росія за останні 10 років зверталася до Google із запитами про видалення контенту частіше, ніж всі інші країни світу. На неї припадає понад 60% запитів.
Про це свідчать дані Google Transparency Report з 2011 року, пише «Русская служба BBC».
Як зазначається, російські органи 123 606 разів (60,6%) просили Google про видалення понад 950 тис. одиниць контенту з різних сервісів компанії — насамперед інформації з пошукача Google і відеохостингу YouTube. Найбільше звернень від Роскомнагляду.
Водночас, за даними Google, до середини 2012 року Росія не входила навіть до 15 країн з найбільшою кількістю запитів на блокування даних. Через рік увійшла вже в сімку, а в 2016 році вийшла на перше місце.
Третина запитів Росії про видалення контенту — через «загрози національній безпеці». Пік таких запитів припав на другу половину 2016 року — середину 2017-го, минулого року кількість запитів знову почала зростати.
Згідно зі статистикою компанії, в 2019 і 2020 роках Google дедалі частіше задовольняє запити російської влади: у першому півріччі 2019 року було 49,9% відмов, а в кінці 2020-го — лише 7,7%.
Сама корпорація пояснює це поправками в закон «Про інформацію», ухваленими в Росії в 2017 році. Вони зобовʼязали пошуковики видаляти посилання з видачі на вимогу Роскомнадзора.
Видалення контенту — не єдине, чого вимагає Росія від Google, зокрема регулярно надходять запити про акаунти конкретних користувачів. Поки корпорація в основному відмовляє в наданні таких даних, але частка задоволених запитів в останні роки теж зростала.
- У Росії 17 вересня почалось голосування на виборах у Держдуму. Цього ж дня Apple та Google видалили додаток російського опозиціонера Навального зі своїх магазинів. Напередодні працівників компаній запросили на зустріч із владою, де їм нагадали, що додаток повʼязаний із забороненим «Фондом боротьби з корупцією». У додатку публікували повідомлення з сайту Навального, також там була функція «Розумне голосування» — стратегія, яку висунула команда опозиціонера, аби позбавити провладну партію «Єдина Росія» голосів на виборах.
- Після січневих акцій на підтримку опозиціонера Олексія Навального, Роскомнагляд почав складати протоколи майже на всі соцмережі. Штрафи наклали і на Telegram, Facebook і «Одноклассники». У травні Таганський суд Москви оштрафував Google, Twitter і TikTok за невидалення забороненого контенту та контенту із закликами до участі у неузгоджених акціях.