У Новій Зеландії усіх освітян та медиків зобов’язали вакцинуватися до кінця року

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Нова Зеландія зобов’язала всіх вчителів та працівників сфери охорони здоров’я вакцинуватися до 1 січня 2022 року.

Про це у понеділок, 11 жовтня, заявила прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн, передає Reuters.

Працівники сфери охорони здоровʼя повинні бути повністю вакциновані до 1 грудня, а вчителі у школах та дошкільних закладах — отримати дві дози до 1 січня.

Рішення про обов’язкову вакцинацію ухвалили на тлі поширення штаму «Дельта» — Нова Зеландія 11 жовтня сягнула цифри в 1 622 випадки зараження новим штамом коронавірусу в Окленді.

Повністю вакцинувалися вже приблизно 2,38 мільйона новозеландців, що становить 58% населення країни. Влада повідомила, що покінчити з карантинними обмеженнями можна буде, коли рівень вакцинації сягне 90%.