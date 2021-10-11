Правоохоронці затримали киянина, який вербував українців для участі у війні в Сирії

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VALERY SHARIFULIN/TASS

Правоохоронці викрили мешканця Києва на вербуванні українців для участі у бойових діях у Сирії.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Чоловік організував схему разом із двома поплічниками. З лютого 2020 року до березня 2021 року киянин вербував українців для участі на боці опозиційно налаштованих до влади військових загонів Сирії.

Вони підшукували осіб серед спортсменів, колишніх військовослужбовців, добровольців, які брали участь в АТО, або тих, хто мав будь-який інший бойовий досвід поводження зі зброєю. За участь у збройному конфлікті на території Сирії найманцям обіцяли винагороду у $5 тисяч на місяць, залежно від рівня їхньої бойової підготовки.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти, банківські картки та флеш-носії. Усім трьом оголошено про підозру та обрано запобіжний захід — тримання під вартою.