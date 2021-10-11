Євросоюз продовжив санкції проти Росії і Сирії за застосування хімічної зброї
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Rock Cohen / Flickr
Рада Європейського союзу продовжила до 16 жовтня 2022 року санкції проти 15 людей і двох організацій з Сирії та Росії за поширення і застосування хімічної зброї.
Про це йдеться у пресрелізі Ради.
У списку санкцій Центр наукових досліджень в Дамаску, російський Державний науково-дослідний інститут органічної хімії і технології, 10 росіян і 5 сирійців.
Обмежувальні заходи включають в себе заборону особам на поїздки до ЄС, заморожування активів фізичних і юридичних осіб, а також заборону на переказ коштів з ЄС.
Санкції були введені в 2018 році по відношенню до фізичних і юридичних осіб, які безпосередньо відповідають за розробку і використання хімічної зброї, а також тих, хто надає фінансову, технічну або матеріальну підтримку.
- У вересні 2018 року була опублікована доповідь ООН, в якій йшлося, що сирійський уряд 39 разів застосував заборонену хімічну зброю — хлор і зарин — у газових атаках на місто Хан-Шейхун, передмістя Дамаска і провінцію Ідліб, що є воєнним злочином. За це і були введені санкції.
- Проти РФ санкції ввели за розробку нервово-паралітичної речовини «Новачок».