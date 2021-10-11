Opendatabot автоматично повідомлятиме користувачам про стан розгляду їхніх судових справ

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Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Компанія Opendatabot 11 жовтня запустила новий сервіс — він інформуватиме користувачів про судові справи за їх участі, а також про відхилені позови. Повідомлення надсилатимуть у додатку сервісу або через чат-бота у Viber та Telegram.

Про це йдеться на сайті Opendatabot.

Щоб отримати сповіщення про своє судове засідання в Opendatabot, необхідно надіслати боту у Viber або Telegram своє ПІБ або номер справи, яку хочете відстежувати. Після цього необхідно підписатися на оновлення судової справи.

Після цього сервіс інформуватиме користувача про всі подальші зміни у судовiй справі: «призначено засідання», «винесено рішення», «подано апеляцію» тощо.

Кожного дня в Україні до суду надходить майже 10 тисяч позовних заяв. До цього в Україні про відкриття провадження або відхилення позову громадяни дізнавалися тільки поштою, коли їм приходила повістка в суд. Opendatabot зазначає, що через нестачу фінансування на відправлення кореспонденції, деякі суди взагалі не надсилають інформації про судові справи.