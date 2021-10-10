У Дубаї поліція вилучила 500 кілограмів кокаїну вартістю понад 136 мільйонів доларів
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Dubai Police / Facebook
Поліція в Дубаї в рамках операції «Скорпіон» розкрила спробу контрабанди і вилучила 500 кілограмів кокаїну.
Про це повідомили у пресслужбі відомства в неділю, 10 жовтня.
Як зазначається, вартість вилучених наркотиків на чорному ринку перевищує 136 мільйонів доларів, що, за словами правоохоронців, є найбільшою в регіоні вилученою партією.
Наркотики були заховані під обшивкою вантажного контейнера, що прибув у морський порт.
Також у поліції розповіли, що тривалий час спостерігали за людиною, яка перевозила контейнер на склад в іншому еміраті. Потім цього чоловіка помітили під час купівлі електроінструментів, зокрема кутових шліфувальних машин, які, за даними поліції, він планував використовувати для доступу до наркотиків.
Правоохоронці провели обшук на складі й спіймали чоловіка на гарячому, наркотики були вилучені.
Наразі ймовірного посередника в міжнародному злочинному синдикаті заарештовано.
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