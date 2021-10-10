Нардепа Полякова поховають у його рідному Чернігові 11 жовтня
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Кузьмін Олександр / УНІАН
Народного депутата групи «За майбутнє» Антона Полякова поховають у його рідному місті Чернігові у понеділок, 11 жовтня.
Про це повідомили на його сторінці у Facebook у неділю, 10 жовтня.
Прощання відбудеться о 10 ранку у Чернігівському обласному філармонійному центрі (проспект Миру, 15).
Зазначимо, що тепер, після смерті Полякова, на його 206-му Чернігівському окрузі повинні будуть оголосити довибори.
- Через місяць Антону Полякову мало виповнитися 34 роки. Уранці 8 жовтня у Дніпровському районі столиці його знайшли мертвим. Поляков — народний депутат України від депутатської групи «За майбутнє». В Раду він зайшов від «Слуги народу». Він був главою підкомітету з питань дотримання антикорупційного законодавства у сфері реформування оборонно-промислового комплексу комітету Ради з питань антикорупційної політики.
- Слідство розглядає дві версії — смерть від ішемічної хвороби або від отруєння. У суботу, 9 жовтня, нардеп фракції «Слуга народу» Галина Янченко повідомила із посиланням начебто на результати судмедекспертизи, що смерть Полякова настала внаслідок реакції алкоголю та метадону. Однак поліція пізніше заявила, що не отримала поки результати експертизи.