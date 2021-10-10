У Пакистані помер Абдул Кадір Хан — він перетворив країну на першу у світі ісламську ядерну державу
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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BEHROUZ MEHRI / Contributor
У Пакистані у неділю, 10 жовтня, після шпиталізації із коронавірусом у віці 85 років помер доктор Абдул Кадір Хан — його вважають «батьком пакистанської ядерної бомби».
Про це повідомляє BBC.
Хана проголосили національним героєм за перетворення країни на першу в світі ісламську ядерну державу. Але він також був відомий тим, що займався контрабандою ядерних секретів у Північну Корею та Іран.
Премʼєр-міністр Імран Хан заявив, що Пакистан втратив «національний символ».
«Наша нація любила його за його вирішальний внесок у перетворення нас на державу, що володіє ядерною зброєю», — написав премʼєр-міністр у Twitter.
Абдул Кадір Хан відіграв важливу роль у створенні першого в Пакистані заводу зі збагачення урану у місті Кахута. У 1998 році в країні провели перші ядерні випробування.
Робота доктора Хана, розпочата невдовзі після аналогічних випробувань в Індії, допомогла Пакистану зайняти місце сьомої ядерної держави у світі і викликала національну радість. Однак у 2004 році його заарештували за незаконний обмін ядерними технологіями з Іраном, Лівією та Північною Кореєю. Дані, які він передав іншим країнам, «потрясли Пакистан». Однак тодішній президент країни Первез Мушарраф помилував його, але до 2009 року Хан усе ж перебував під домашнім арештом.
Хоча Захід називав його «найбільшим розповсюджувачем ядерної зброї всіх часів», однак у Пакистані він залишався символом гордості за свою роль у зміцненні національної безпеки.
- Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI) підрахував, що станом на 2020 рік Росія має 6 375 ядерних боєголовок, Китай — 320, Франція — 290, Британія — 215, Пакистан — 160, Індія — 150, Ізраїль — 90, а Північна Корея — 30—40 одиниць.