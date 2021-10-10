Порошенко назвав Офіс президента відповідальним за спроби «штурмувати» його дім
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Андрій Горб / «Бабель»
Пʼятий президент України, глава партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко заявив, що Офіс президента відповідальний за акції під його домом у селищі Козин Київської області. Тоді десятки молодиків намагались прорватися в його будинок.
Про це йдеться у заяві Порошенка від 10 жовтня.
«Офісу президента я хочу сказати: ви за це будете нести відповідальність. Будете відповідати за бездіяльність провоохоронних органів, за те, що Офіс президента роздає накази про купівлю тітушок, посилає їх сюди, паплюжачи Україну», — зазначив Порошенко.
Його соратник Юрій Бірюков писав, що учасникам акції заплатили по 500—600 гривень за три години. Колега Порошенка по партії Ірина Геращенко писала, що до заходу залучили й неповнолітніх — з цього приводу вона звернулась до дитячого омбудсмена Дарини Герасимчук.
Нагадаємо, що 9 жовтня під будинком Порошенка у Козині розпочалася акція двох громадських організацій «з різними точками зору на політичні події в країні». Порядок забезпечувати туди відправили понад 60 правоохоронців. Суттєвих порушень не виявили, однак учасники акції кілька разів пробували розпочати штовханину, яку поліцейські припиняли. Мітингувальники пояснювали, що прийшли до будинку, щоб запитати у Порошенка про його можливі звʼязки з Віктором Медведчуком.
- Акція відбулась наступного дня після того, як СБУ заявила, що перевірить причетність Порошенка й ексголови Нацбанку Валерії Гонтарєвої до «справи Медведчука» (ідеться про торгівлю вугіллям з окупованого Донбасу).