Порошенко назвал Офис президента ответственным за попытки «штурмовать» его дом

Пятый президент Украины, глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что Офис президента ответственный за акции под его домом в поселке Козин Киевской области. Тогда десятки молодых людей пытались прорваться в его дом.

Об этом говорится в заявлении Порошенко от 10 октября.

«Офису президента я хочу сказать: вы за это будете нести ответственность. Будете отвечать за бездействие правоохранительных органов, за то, что Офис президента раздает приказы о покупке «титушок», посылает их сюда, позоря Украину», — отметил Порошенко.

Его соратник Юрий Бирюков писал, что участникам акции заплатили по 500 — 600 гривен за три часа. Коллега Порошенко по партии Ирина Геращенко писала, что к акциям привлекли и несовершеннолетних — по этому поводу она обратилась к детскому омбудсмену Дарье Герасимчук.

Напомним, что 9 октября под домом Порошенко в Козине началась акция двух общественных организаций «с разными точками зрения на политические события в стране». Порядок обеспечивать туда отправили более 60 правоохранителей. Существенных нарушений не было, однако участники акции несколько раз пытались начать потасовку, которую полицейские прекращали. Митингующие объяснились, что пришли к дому, чтобы спросить у Порошенко о его возможных связях с Виктором Медведчуком.