Парламентські вибори в Чехії: партія Бабіша програла, премʼєром має стати Фіала
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
ALDE Party / Flickr
У Чехії на парламентських виборах за підрахунками 99,97% голосів перемогу здобуває коаліція «Разом» (SPOLU), яку сформували три опозиційні правоцентристські партії на чолі з Петром Фіалою. Партія чинного премʼєр-міністра Андрія Бабіша посіла друге місце.
Про це повідомляють Novinky і CT24zive.
Опитування і перші результати прогнозували, що перше місце займе рух Бабіша «Акція невдоволених громадян» (ANO).
За підсумками рух набрав 27,13%, а SPOLU — 27,78%. Виходячи з цього, новим премʼєром повинен стати Фіала.
Сам Бабіш заявив, що не очікував поразки на виборах.
Третє місце за підсумками виборів зайняв ліберальний блок — «Партія піратів» і STAN, з результатом у 15,60%, а четверте місце — права «Свобода і пряма демократія» (9,56%).
Решта партій не долають 5% прохідний барʼєр.
- Вибори проходили на тлі публікації розслідування Pandora Papers про офшори світових політиків. Поліція Чехії заявила, що перевірить Бабіша та інших чехів на причетність до офшорних компаній. Премʼєр у відповідь заявив, що не порушував закон.