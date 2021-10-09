США проведуть перші перемовини з талібами після захоплення влади в Афганістані
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty Images
США проведуть перші перемовини з представниками талібів після захоплення влади в Афганістані. Їх проведуть у катарській столиці Досі.
Про це повідомили в Держдепі США, пише CNN.
«Ця зустріч є продовженням прагматичної взаємодії з «Талібаном» з питань, що становлять життєво важливий національний інтерес США», — сказав представник Держдепу.
Одним із ключових пріоритетів зустрічі стане питання евакуації з Афганістану громадян США та інших країн, а також афганців, які хочуть покинути країну.
Також представники США хочуть обговорити з талібами їхні зобов’язання не надавати можливості розвиватися терористичним організаціям на території Афганістану.
Водночас у «Талібані» вже заявили, що не співпрацюватимуть зі США в боротьбі з терористичною «Ісламською державою». Там зазначили, що зможуть робити це самостійно.
- Воєнні дії в Афганістані тривають понад 40 років. У кінці 1970-х почалася затяжна політична криза через протистояння комуністів та ісламістів. У 1990-х зародився ісламістський рух «Талібан». Угруповання 15 серпня проголосило відновлення влади над Афганістаном — на тлі виведення з країни військ США та НАТО, які перебували там з 2001 року.
- За даними Пентагону, загальні витрати на війну в Афганістані становили $825 мільярдів, але це мінімальна оцінка. Навіть президент Джо Байден казав, що витрати перевищили $2 трильйони, і сума буде збільшуватися, наприклад, через витрати на догляд за ветеранами і виплати за кредитами.