У роботі «Приват24» стався збій. Можлива затримка платежів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Jaap Arriens / NurPhoto / Getty Images
У роботі «Приват24» стався технічний збій, через який у клієнтів можливі затримки під час проведення платежів через систему.
У ПриватБанку повідомили, що проводять роботи з оновлення системи безпеки.
Як передає «Громадське», голова фінустанови Олег Серга просить клієнтів не дублювати перекази — проблему незабаром усунуть.
«Якщо клієнт потрапив у ситуацію, коли платіж чи переказ завис, просимо почекати та не проводити повторні. Усі платежі будуть виконані», — сказав Серга, додавши, що якщо клієнт зробив повторний платіж, то гроші повернуться на карту.