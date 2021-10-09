В Україні за добу коронавірусом заразилися майже 16 тисяч людей

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В Україні за добу 8 жовтня виявили 15 908 нових випадків зараження коронавірусом. Серед них 1 477 дітей та 298 медиків.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

До лікарень через хворобу потрапила 3 571 людина, а 250 хворих померли від ускладнень. Водночас 5 364 людини успішно одужали від коронавірусу.

Найбільше нових випадків зафіксували в Одеській (1 310), Дніпропетровській (1 291), Львівській (1 177), Донецькій (1 080) та Харківській (984) областях.

Також за добу вакцину від коронавірусу отримали трохи більше 148 тисяч людей. 73 тисячі отримали першу дозу, а 74 тисячі — другу дозу. Загалом в Україні принаймні одну дозу вакцини отримали 7,5 мільйона людей.