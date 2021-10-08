У Білорусі вводять обовʼязкове носіння масок у всіх громадських місцях
- Автор:
- Костя Андрейковець
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
У Білорусі постановою Міністерства охорони здоровʼя з 9 жовтня вводять обовʼязкове носіння масок у громадських місцях.
Про це повідомляється на правовому порталі республіки.
Обовʼязкове носіння масок на другому році пандемії вводять через «несприятливу епідемічну ситуацію» із захворюваністю на коронавірус.
Від 9 жовтня люди будуть зобовʼязані носити маски та дотримуватися дистанції в магазинах, закладах громадського харчування, барах, кінотеатрах, на підприємствах, на стадіонах, під час культурно-масових заходів, в установах охорони здоровʼя, в транспорті та на всіх обʼєктах закритого типу.
За неносіння маски штраф поки не вводять, але в транспорті і на обʼєктах буде контроль з боку міліції та санітарно-епідеміологічної служби.
Зараз в Білорусі маски потрібно носити в магазинах і в транспорті (правила регіонального рівня), але людей за неносіння ніяк не карають. Штрафи отримують адміністрації магазинів, а не покупці.
Заборона на перевезення людей без масок діє лише в Бресті і Могильові (з 9 жовтня).
- У Білорусі станом на 8 жовтня зафіксовано 552 тисячі захворювань на коронавірус і 4 243 смерті від нього. Уряд в цілому пізно почав реагувати на пандемію, а Олександр Лукашенко спочатку не визнавав коронавірус як загрозу.
- Вакцинацію в країні проводять російською вакциною «Супутник V».