Google додав нову функцію — настройка гітарних струн
- Автор:
- Софія Ходєва
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Google додав сервіс для налаштування струн гітари. Щоб ним скористатись, достатньо написати у адресному рядку браузера «гугл тюнер» або ж зробити відповідний запит у пошуковику.
Про це повідомляє The Verge.
Перед налаштуванням необхідно надати доступ до мікрофона пристрою. Інтерфейс тюнера схожий на десятки подібних додатків: коли користувач грає на струні, Google визначає ноту і за потреби вказує, чи потрібно її налаштувати.
The Verge пише, що ефективність тюнера Google багато в чому залежить від обладнання, з яким його використовують. Сервіс не витіснить з ринку спеціальні апаратні тюнери, такі як Korg або Boss, особливо якщо якість мікрофона на пристрої — низька. Але він цілком підходить для тих, кому треба трохи налаштувати гітару.
- Нещодавно Google представила кілька нових функцій для своїх платформ. Минулого місяця пошуковий гігант випустив стабільне оновлення Chrome 94. Компанія також анонсувала «екологічну» маршрутизацію для зменшення кількості викидів вуглецю та полегшену навігацію для велосипедистів.