У Норвегії знайшли лижі, яким 1 300 років. Вони належали вікінгам

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Secrets of the Ice

У Норвегії археологи виявили в льоду лижі віком 1 300 років. Це найстаріша відома пара лиж в історії. Про це повідомила організація Secrets Of The Ice — дослідницька програма, яку проводить норвезьке графство Іннландет. Команда досліджує археологічні памʼятки, що можуть постраждати через танення льодовиків Норвегії.

Ще у 2014 році члени програми Secrets of the Ice на горі Дігерварден виявили лижу, що добре зберіглася в льоду. Знахідка датується ще до епохи вікінгів і навіть включає обвʼязку для ніг. Другу ж лижу знайшли у вересні цього року, вона в ще кращому стані, аніж перша. Дослідники підтвердили, що це одна пара.

Нововиявлена лижа завдовжки 187 см і завширшки до 17 см. Її виявили на 4—5 см глибше, аніж першу, тому, можливо, вона і краще зберіглась. Також у неї відсутня задня частина (це приблизно 17 см), яка все ще може перебувати у льоду.

Дослідники пояснюють, що ці лижі — це не просто деревʼяні дошки, що добре збереглись. У «новій» лижі виявили три кручені березові кріплення, шкіряний ремінець і деревʼяну вилку. На першій була тільки одна березова обвʼязка і шкіряний ремінець.

Другу лижню знайшли у 5 метрах від того місця, де знайшли першу у 2014 році. Вона була щільно затиснута льодом, тому команді довелося її залишити. Гірський шторм, а потім свіжий снігопад завадили спробам повернутися, але врешті-решт команда змогла повернутися і забрати лижню до того, як настала зима. 26 вересня експедиційна група з льодорубами, газовими плитами і пакувальними матеріалами вирушила на гору Дігерварден — аби звільнити лижню від льоду і безпечно перевезти назад. Льодорубом відкололи лід навколо лижі, але повністю звільнити її не вдалося через ризик пошкодити. У цьому допомогла вода, яку підігріли на газовій плиті.

Після цього відкриття у науковців виникло питання: чому лижі знаходяться у віддаленій частині гори Дігерварден? Імовірно, це було місце для полювання, враховуючи, що інші виявлені артефакти включають свідоцтва полювання на оленів. Але, можливо, через гору існувала і давня стежка. Також серед можливих варіантів, які розглядала команда, — схід лавини, що забрала лижі з того місця, де їх залишив мисливець.