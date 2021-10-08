«Слуги» почали виходити з фракційного чату після зливу повідомлення Третьякової про смерть нардепа Полякова

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Нардепи з фракції «Слуга народу» почали покидати фракційний чат після зливу повідомлення Галини Третьякової. Вона прокоментувала смерть іншого нардепа Антона Полякова словами «одним ворогом менше».

Про це повідомив очільник партії Олександр Корнієнко на брифінгу.

«Депутати після цього повиходили [із чату]. Після того, як стало зрозуміло, що у цей чат можна заходити як у кулуари й він втратив взагалі своє значення для спілкування колег. Тому що я можу — ось там зараз мої колеги біля вікна — я можу зараз з ними поперекрикуватись, ви це все запишете, і це, у принципі, зараз так виглядає «офіційний чат фракції», — пояснив він.

За його словами, вже можна додати до цього чату журналістів, «щоб було простіше». Після скандалу з Третьякової з чату вийшли щонайменше 10 нардепів.