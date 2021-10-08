«Слуги» почали виходити з фракційного чату після зливу повідомлення Третьякової про смерть нардепа Полякова
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Кузьмін Олександр / УНІАН
Нардепи з фракції «Слуга народу» почали покидати фракційний чат після зливу повідомлення Галини Третьякової. Вона прокоментувала смерть іншого нардепа Антона Полякова словами «одним ворогом менше».
Про це повідомив очільник партії Олександр Корнієнко на брифінгу.
«Депутати після цього повиходили [із чату]. Після того, як стало зрозуміло, що у цей чат можна заходити як у кулуари й він втратив взагалі своє значення для спілкування колег. Тому що я можу — ось там зараз мої колеги біля вікна — я можу зараз з ними поперекрикуватись, ви це все запишете, і це, у принципі, зараз так виглядає «офіційний чат фракції», — пояснив він.
За його словами, вже можна додати до цього чату журналістів, «щоб було простіше». Після скандалу з Третьякової з чату вийшли щонайменше 10 нардепів.
- Уранці, 8 жовтня, у Дніпровському районі столиці виявили мертвим Антона Полякова — народного депутата України від депутатської групи «За майбутнє». В Раду він зайшов від «Слуги народу». 33-річний Антон Поляков був главою підкомітету з питань дотримання антикорупційного законодавства у сфері реформування оборонно-промислового комплексу комітету Ради з питань антикорупційної політики.
- Нардеп від «Слуги народу» Галина Третьякова у фракційному чаті прокоментувала смерть члена депутатської групи «За майбутнє» Антона Полякова фразою «одним ворогом менше». За це її планують відсторонити від роботи в Раді на 5 засідань, а опозиція хоче, щоб її звільнили з посади голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.