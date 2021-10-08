Велика Британія визнала українські сертифікати про вакцинацію. Тепер щеплені українці можуть в’їхати без карантину

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Уряд Великої Британії з 11 жовтня визнає українські сертифікати про вакцинацію. Це дозволить українцям в’їжджати без обовʼязкового карантину.

Про це пише пресслужба британського уряду.

«Україна буде додана до цього переліку країн і територій із затвердженим підтвердженням вакцинації о 4-й ранку понеділка, 11 жовтня. Якщо ви прибули до Англії до цієї дати, то повинні дотримуватись правил для людей, які ще не повністю вакциновані. Якщо ви прибудете після цього, то зможете скористатися сертифікатом, щоб підтвердити свій статус вакцинації», — йдеться в повідомленні.

Велика Британія визнає вакцинацію препаратами від Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson. Водночас Шотландія, Уельс і Північна Ірландія матимуть право встановити власні обмеження.