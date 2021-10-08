Google блокуватиме рекламу, що заперечує зміни клімату

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Компанія Google не дозволятиме рекламодавцям розміщувати оголошення, що заперечують зміну клімату. Заборона поширюється і на відеосервіс YouTube.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Блокування стосується «контенту, який суперечить усталеним науковим обґрунтуванням щодо існування змін клімату», написала компанія у блозі. Також під заборону потрапив контент, який заперечує, що діяльність людини та парникові гази впливають на кліматичні зміни. Блокувати таку рекламу Google почне у грудні.

Крім цього, розміщувати рекламу на сторінках, що заперечують кліматичні зміни, також буде заборонено.

Цей крок Google спрямований на те, щоб прибрати основне джерело доходу для тих, хто дезінформує щодо змін клімату. Дохід Google від реклами в розмірі 147 мільярдів доларів надходить від продажу рекламного простору у власних продуктах, таких як YouTube, а також від посередництва у продажі реклами на тисячах вебсайтів у мережі.