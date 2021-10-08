Верховний Суд звернувся до КС через «неконституційність» низки повноважень Етичної ради

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Пресслужба Офісу президента України

Верховний суд у пʼятницю, 8 жовтня, звернувся до Конституційного суду України з питанням про «неконституційність» ряду повноважень Етичної ради.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні пленуму Верховного суду.

За —129 (у тому числі голова суду Валентина Данішевська), проти — 15 суддів.

Нагадаємо, що в Етичну рада повинні входити троє представників Ради суддів України і троє міжнародних експертів. Етична рада повинна провести разову перевірку чинних членів Вищої ради правосуддя на доброчесність, а також допомогти відібрати до складу Ради правосуддя нових представників. На думку як Верховного суду, так і Ради суддів України, Етична рада не повинна перевіряти членів ВРП — суддів, які раніше вже пройшли відповідні перевірки в рамках кваліфікаційного оцінювання.

Під час засідання Данішевська розповіла про зустрічі, які проходили з 17 вересня за участю Офісу президента, народних депутатів, іноземних послів, представників Верховного суду і Ради суддів: «Ми донесли до учасників зустрічей нашу позицію. Вибори до Етичної ради відбудуться, але після того, як з'являться кандидати». Вона додала, що перемовини за участю міжнародних партнерів завершились «успішно».

Данішевська заявляла, що довіру до Етичної ради буде підірвано, «якщо члени будуть діяти в супереч Конституції».

Це рішення Верховного суду розкритикували українські юристи. Зокрема, правління Фундації DeJure Михайло Жерняков назвав це рішення «шляхом до знищення» судової реформи.

Експертка «Центру протидії корупції» Галина Чижик пояснила: «У Верховному суді є кілька впливових суддівських груп, які фактично керують всією системою. Вони роками призначали своїх людей до ВРП і в такий спосіб контролювали систему. Створення Етичної ради для них означає втрату контролю за призначенням членів ВРП, а отже неможливість впливати на кар'єру лояльних суддів та карати нелояльних».