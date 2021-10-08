Прокуратура назвала попередню причину смерті нардепа Полякова
- Автор:
- Софія Телішевська
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УНІАН
Правоохоронці назвали попередню причину смерті народного депутата Антона Полякова — гостра коронарна недостатність, ішемічна хвороба серця.
Про це повідомляє пресслужба міської прокуратури Києва.
«За результатами розтину, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця», — зазначили у прокуратурі.
Слідство наразі очікує на результати інших судово-медичних досліджень.
- 33-річний Антон Поляков був главою підкомітету з питань дотримання антикорупційного законодавства у сфері реформування оборонно-промислового комплексу Комітету Ради з питань антикорупційної політики.
- Він потрапив до Верховної Ради від партії «Слуга народу», але пробув там недовго. 15 листопада 2019 року його та Анну Скороход виключили з фракції «Слуга народу». Офіційна причина — вони не голосували за законопроєкти, щодо яких було спільне рішення фракції (наприклад, за «антиколомойський»).
- У грудні 2019 року Поляков вийшов з партії «Слуга народу». У Верховній Раді він приєднався до депутатської групи «За майбутнє».