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Прокуратура назвала попередню причину смерті нардепа Полякова

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

УНІАН

Правоохоронці назвали попередню причину смерті народного депутата Антона Полякова — гостра коронарна недостатність, ішемічна хвороба серця.

Про це повідомляє пресслужба міської прокуратури Києва.

«За результатами розтину, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця», — зазначили у прокуратурі.

Слідство наразі очікує на результати інших судово-медичних досліджень.