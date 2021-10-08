Зеленський помилував 31 ветерана війни

Новини

Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про помилування 31 засудженого захисника України.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Таке подання про помилування військових зроблено вперше в новітній історії України. Визначаючи осіб для помилування, враховували їхні заслуги перед державою та факт відсутності важкого злочину.

За даними ОП, Зеленський особисто ознайомився зі справою кожного військового, якого рекомендували помилувати.

Надалі зі звільненими працюватиме психолог, який допомагатиме їм соціалізуватися.

Комісія при президентові України з питань помилування в майбутньому розглядатиме можливість помилування не лише щодо ветеранів.