Суддя пішла у відпустку. Водій Hummer, який в центрі Києва на смерть збив дитину, вийшов із СІЗО

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Водій позашляховика Hummer H2 Кирило Островський, який в липні 2018 року в центрі Києва збив на смерть дитину, вийшов з СІЗО.

Як повідомляє Центр протидії корупції, Островському не продовжили запобіжний захід через відпустку судді Печерського суду Києва Христини Константінової, тому він опинився на волі кілька днів тому.

«Раніше Константінова відправила під домашній арешт активістів [Сергія] Філімонова і [Романа] Ратушного, які протестували на Банковій, а також дозволяла обшуки в Автомайдані. Константінова — доброчесна суддя, отримує 1 млн грн на рік з наших з вами податків. Влітку пані суддя отримала в подарунок квартиру в Києві вартістю в 1,5 млн грн», — зазначили в ЦПК.