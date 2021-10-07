Дослідження: рівень антитіл знижується вже через місяць після другої дози вакцини Pfizer

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Імунітет від COVID-19, який забезпечується вакциною Pfizer/BioNTech, послаблюється вже через місяць після щеплення навіть двома дозами. Про це свідчать результати дослідження міжнародної групи вчених, повідомляє Bloomberg.

Їхню роботу у середу, 6 жовтня, опублікувало видання New England Journal of Medicine. Вчені проаналізували дані про стан організму майже 5 тисяч ізраїльських медиків після отримання другої дози вакцини Pfizer/BioNTech. Дослідження тривало з 19 грудня 2020 по 9 липня 2021. Рівень антитіл вимірювали принаймні один раз для усіх учасників та двічі — у половини.

Вчені виявили, що кількість антитіл у них починала падати вже через 30 днів після щеплення другою дозою, спочатку різкими темпами, а потім — більш помірними. При цьому чоловіки були менш захищені від повторного інфікування, ніж жінки.

Пікова кількість антитіл в учасників спостерігалася з 4 по 30 день після вакцинації двома дозами. Але вже через шість місяців рівень антитіл зменшився на 38-42% залежно від віку учасників.

Професорка Ґіві Регев-Йочай розповіла, що завдяки дослідженню вдалося знайти пояснення, чому люди можуть захворіти на коронавірус навіть після двох доз вакцини. Вона додала, що США ймовірно ухвалить рішення про бустерні дози вслід за Ізраїлем.

Висновки вчених підтверджують результати дослідження Катару, під час якого також проаналізували ефективність вакцини Pfizer/BioNTech. За його результатами, захист від коронавірусу знизився з 77,5% протягом першого місяця після другої дози до 20% через 5–7 місяців.