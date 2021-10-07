Посол Катару заявив, що країна витратила на проведення ЧС-2022 з футболу близько $200 млрд

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Посол Катару в Росії шейх Ахмед бен Насер бен Джасім Аль Тані заявив, що країна витратила на проведення Чемпіонату світу з футболу, який пройде в 2022 році, близько $200 мільярдів.

Про це повідомляє ТАСС.

«Наразі наша держава витратила на організацію турніру близько 200 мільярдів доларів. У цю суму входять витрати на будівництво стадіонів, метро, аеропортів, нового міста, порту. Ми сподіваємося, що зуміємо організувати такий чемпіонат світу, від якого весь світ буде в захваті», — заявив посол.

Чемпіонат світу в Катарі пройде з 21 листопада по 18 грудня в пʼяти містах на восьми стадіонах.