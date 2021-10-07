Після шести годин переговорів США і Китай домовилися про саміт двох президентів

Новини

Antonio R. Villaraigosa / Flickr

Президент США Джо Байден і глава КНР Сі Цзіньпінь до кінця 2021 року мають намір провести віртуальний саміт.

Про це повідомив високопоставлений представник американської адміністрації, передає CNN.

За його словами, «принципова домовленість» про проведення зустрічі була досягнута в ході шестигодинних переговорів радника Байдена з нацбезпеки Джейка Саллівана та члена політбюро Центрального комітету Комуністичної партії Китаю Яна Цзечі.

Салліван нагадав, що у вересні Байден під час телефонної розмови з Сі Цзіньпіном висловив бажання зустрітися з ним. Раніше глава Білого дому заявив, що США повинні співпрацювати з КНР. Як приклад областей, де збігаються інтереси держав, американських лідер навів боротьбу зі зміною клімату. При цьому він також говорив про віру лідера Китаю у завоювання Сполучених Штатів.

Сі Цзіньпін висловив думку, що конфлікт між Пекіном та Вашингтоном може поставити під загрозу не тільки дві країни, але і весь світ. Він зазначив, що питання відносин США і Китаю є «питанням століття».

Напруга між США і Китаєм в останні місяці посилилося на тлі конкуренції в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Китайська влада заявляє, що значна частина міжнародних вод в регіоні належить КНР. Йдеться про спірні води в районах Тайваню, Філіппін, Вʼєтнаму, Малайзії та інших країн. Уряд Китаю вживає заходів для посилення контролю за морськими шляхами, через які проходить світова торгівля.