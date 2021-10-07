У Вашингтоні вперше за 80 років побачили білуху. Однак невідомо, чому вона так далеко від дому

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У США, біля міста Вашингтон уперше за понад 80 років побачили білуху — з 1940 року. З неділі, 3 жовтня, її бачили щонайменше 6 разів.

Про це повідомляє Newsweek.

Білуху вперше помітили яхтсмени біля затоки Central Puget Sound. Громадська організація Orca Network, яка займається підвищенням обізнаності про китів, опублікувала відео і повідомила про тварину до Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) і в Центр дослідження китів. Ці організації підтвердили, що тварина справді є білухою.

Однак організація Orca Network стурбована щодо безпеки білухи і того факту, що тварина перебуває за межами свого звичайного середовища.

«Хоча це захоплююче, існує велике занепокоєння з приводу цієї білухи, яка перебуває далеко від дому і, будучи соціальною твариною, на самоті», — зазначили в організації.

Занепокоєння викликає той факт, що білухи, яких часто називають «морськими канарейками» через безліч звуків, які вони видають, дуже товариські й тому рідко зустрічаються на самоті, як цей кит. Важко сказати, як і чому він покинув свою зграю, яка, ймовірно, перебуває в затоці Кука на півдні центральної Аляски або в арктичних і субарктичних водах США та Канади.

Пол Уейд, біолог з Наукового центру рибальства на Алясці, досліджує загрози, яким піддаються білухи. Він сказав, що кит міг відокремитися від своєї групи з кількох причин. Білуха може просто оглядати нову територію або голодувати, оскільки нестача риби у звичайних місцях годування змушує її продовжувати дослідження. Інше можливе пояснення — кит страждає від отруєння домоєвою кислотою (від цвітіння водоростей). Це нейротоксин для морських ссавців, який атакує мозок, викликаючи відчуття втоми, дезорієнтацію, судоми і зрештою смерть, якщо тварину не лікувати. Кити через цей нейротоксин втрачають здатність орієнуватися.

«Однак, судячи з відео, немає ознак того, що кит страждає на це захворювання», — зазначив Уейд.

Біолог додав, що Управління океанічних досліджень, імовірно, оцінить, чи зможуть вони підійти до тварини і сфотографувати його. За цим зображенням експерти могли б зʼясувати, чи є у тварини подряпини, рубці та до якої популяції виду вона належить.