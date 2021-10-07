Всесвітня метеорологічна організація: Вересень 2021 року був одним з чотирьох найтепліших

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Вересень 2021 року був одним з чотирьох найтепліших вереснів — поряд з вереснем 2020, 2019 і 2016 років. Регіони, де температура була набагато вища за середню, включають центральну частину Південної Америки, Північну і Західну Африку, а також південь і схід Китаю.

Про це йдеться у звіті Всесвітньої метеорологічної організації, який оприлюднили у четвер, 7 жовтня.

Вересень 2021 року був місяцем з контрастними температурними аномаліями над Західною і Східною Європою. Було набагато тепліше, ніж в середньому за 1991—2020 роки у більшості західних регіонів. Так, наприклад, Британія повідомила про свій другий найтепліший вересень за всю історію спостережень. У Франції у вересні була найвища за всю історію добова температура — +33,4 °C. Однак, наприклад, у Гельсінкі вересень 2021 року було прохолоднішим, ніж коли-небудь з 1997 року.

World Meteorological Organization

На більшості інших територій вересень був теплішим, ніж у середньому. Це особливо стосувалося центральних регіонів США і Канади, Північної і Західної Африки, дуги від Ірану через країни Центральної Азії до південного Китаю, деяких частин Сибіру, центральної частини Південної Америки і більшої частини Антарктики. Крім того, арктичний морський лід був на 8% нижче середнього показника і 12-м найменшим показником в історії спостережень.

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В інших місцях температури нижче за середні спостерігалися в регіоні, що тягнеться на схід від Східної Європи до озера Байкал. Якщо у серпні над Гренландією були вищі за норму температури, то у вересні температури були нижче середніх. Крім того, на крайньому сході Росії було помітно прохолодніше, ніж зазвичай.