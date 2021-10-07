Українська стала офіційною мовою муніципалітету в Бразилії

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ternopilcity.gov.ua

У бразильському місті Прудентополіс українська мова отримала статус офіційної нарівні з португальською.

Законопроєкт з таким рішенням 5 жовтня одноголосно підтримали всі присутні на засіданні депутати, повідомив Світовий конгрес українців у Facebook.

Автором проєкту виступив юрист Віторіо Соротюк, президент Центрального українського представництва Бразилії. Після ухвалення рішення депутати сфотографувалися з українською абеткою.

Депутати після надання українській мові статусу офіційної у Прудентополісі, Бразилія. ternopilcity.gov.ua

Муніципалітет Прудентополіс називають «столицею української Бразилії». Він вже встановив дружні відносини з Тернопільською областю, звідки приїхала до Бразилії більшість іммігрантів. «Новий закон відкриє можливості для обміну спеціалістів, навчання молоді на університетському рівні в Україні або ж за допомогою електронних засобів, дистанційно», — йдеться в повідомленні.