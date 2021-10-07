Moderna планує побудувати фабрику з виробництва вакцин у Африці

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Американська компанія Moderna планує витратити $500 мільйонів на будівництво нової фабрики з виробництва вакцин у Африці. Поки що вона не назвала країни, де з’явиться підприємство.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Moderna заявила у четвер, що побудує фабрику, яка вироблятиме до 500 мільйонів доз вакцин щорічно, використовуючи генну технологію мРНК.

Поки що компанія виготовляє вакцини тільки від COVID-19. У майбутньому Moderna планує виробляти й інші — від вірусу Зіка, грипу, цитомегаловірусу та інших хвороб.

Гендиректор Стефан Бансель заявив, що будівництво фабрики триватиме 2—4 роки, тож не вплине на вирішення проблеми пандемії.

WSJ пише, що Moderna та інші виробники вакцин зіштовхнулися з критикою через те, що постачають дози у багатші країни — США, Японію та держави ЄС, і не допомагають країнам з низьким рівнем доходу, зокрема африканським.

Moderna виробляє вакцину від COVID-19 на заводі в Норвуді, штат Массачусетс, і на фабриці підрядника в Нью-Гемпширі. Підрядник, Lonza Group, також виробляє вакцину на заводі в Швейцарії для постачання вакцини країнам за межами США.

Цьогоріч компанія планує виготовити до мільярда доз вакцини проти COVID-19 для глобального використання, а наступного року збільшить кількість доз у три рази.

Серед африканських країн Moderna має контракт на поставку доз вакцини від COVID-19 до Ботсвани. За урядовою програмою США компанія також постачає вакцину у Нігерію. Вона також погодилась надати 34 мільйони доз у рамках ініціативи Covax до 2022 року.