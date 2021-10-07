Зеленський звільнив Стефанчука від обовʼязків представника президента в Раді

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Синиця Олександр / УНІАН

Президент Володимир Зеленський звільнив першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука від обовʼязків свого представника в парламенті.

Про це йдеться в указі президента.

Стефанчук був обраний до Верховної Ради за списком «Слуги народу» під другим номером. Список на виборах очолював Дмитро Разумков. 21 травня 2019 року Зеленський призначив Стефанчука своїм представником у парламенті.